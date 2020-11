© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nel corso della registrazione di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1, ha voluto rimarcare che "se non fai un condono in tempo di guerra non lo fai più: edilizio, fiscale, tombale. C'è bisogno di fare emergere, fatti salvi gli illeciti penali evidentemente, tutto quello che è nascosto, perché l'Italia ha bisogno di questi soldi". (Rin)