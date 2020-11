Scuola: sindaco Viterbo, da martedì tamponi agli alunni secondarie primo grado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal prossimo martedì verranno effettuati i tamponi molecolari agli alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale". Lo dichiara in una nota il sindaco di Viterbo Giovanni Arena. "Un'iniziativa a cui tengo molto, che ci consentirà un controllo ad ampio raggio degli studenti e che sarà utile al contenimento del virus nelle scuole. Un'attività possibile grazie alla Asl e alle scuole che hanno subito condiviso la mia richiesta. È infatti con la collaborazione della Asl - aggiunge - in particolar modo del direttore generale Donetti, del dottor Carai e del suo staff medico, e alla disponibilità dei dirigenti scolastici, che si potrà realizzare questo importante screening". (segue) (Com)