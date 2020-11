Coronavirus: Fauci, la cavalleria sta arrivando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre gli Stati Uniti registrano un numero record di casi di coronavirus e di ricoveri ospedalieri, Anthony Fauci, membro della task force anticoronavirus della Casa Bianca, vuole assicurare al paese che la svolta è in arrivo. "Se ci pensate metaforicamente, la cavalleria sta arrivando", ha detto Fauci, capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), durante un'intervista su "Good Morning America" dell'emittente "Abc". "I vaccini avranno un grande impatto positivo. Cominceranno ad essere implementati e distribuiti a dicembre", ha detto Fauci. "Quindi, se potessimo tenere duro, fare le misure di salute pubblica di cui stiamo parlando, riusciremo a tenere tutto sotto controllo, ve lo prometto". Lunedì, Pfizer ha detto che il suo vaccino si è dimostrato più del 90 per cento efficace nel prevenire il Covid-19. L'azienda farmaceutica è ora pronta a richiedere l'autorizzazione all'uso d'emergenza da parte della Food and Drug Administration entro la terza settimana di novembre. (Nys)