Covid: al Viminale punto su applicazione protocolli per ripresa celebrazioni liturgiche

- Il capo del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, Michele di Bari, ha incontrato in videoconferenza i rappresentanti delle confessioni religiose che a maggio scorso hanno sottoscritto i protocolli per la ripresa celebrazioni liturgiche con il presidente del Consiglio e con il ministro dell’Interno. Obiettivo dell'incontro "da remoto", verificare le eventuali criticità legate all'applicazione dei protocolli anche alla luce delle indicazioni operative contenute nella circolare del ministero dell'Interno del 7 novembre scorso sulla circolazione dei fedeli e dei ministri di culto nei territori sottoposti alle misure anti-contagio introdotte dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, che prevede diversi livelli di restrizioni. Dopo un ampio dibattito per verificare l’attualità delle disposizioni previste nei protocolli, i partecipanti hanno accolto la proposta del capo dipartimento di confrontarsi periodicamente per favorire soluzioni rapide alle questioni che potranno essere segnalate dalle comunità religiose. (segue) (Com)