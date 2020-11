Usa: Pompeo visiterà le alture del Golan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, visiterà le alture del Golan e un insediamento israeliano in Cisgiordania durante il suo viaggio in Israele la prossima settimana. Lo riporta il sito "Axios". Pompeo sarà il primo segretario di Stato a visitare quei territori che sono considerati dalla comunità internazionale come illegalmente occupati da Israele. Pompeo è considerato un potenziale candidato repubblicano per la Casa Bianca nel 2024 e il suo itinerario previsto per visitare le alture del Golan e la Cisgiordania offre al segretario l'opportunità di rafforzare il suo ruolo nei cambiamenti di politica dell'amministrazione Trump su Israele. Il presidente Trump ha formalmente riconosciuto la sovranità israeliana sulle alture del Golan nel marzo 2019, in un'inversione di decenni di politica statunitense che considerava il territorio occupato da quando Israele lo aveva conquistato dalla Siria nella Guerra dei Sei Giorni del 1967. (Nys)