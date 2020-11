Sicurezza: Italia-Kosovo, ministri Interno Lamorgese e Veliu firmano accordo su collaborazione di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha incontrato al Viminale l'omologo del Kosovo Agim Veliu, con il quale ha sottoscritto un accordo bilaterale che ha lo scopo di rafforzare la collaborazione di polizia nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, il traffico di droga e di armi, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti. Lo riferisce il Viminale in un comunicato. Il nuovo accordo, hanno confermato i due ministri, consentirà di rendere strutturale la circolazione di informazioni - anche per operazioni di polizia coordinate - lo scambio di esperti e la programmazione di attività addestrativa. "Come purtroppo è stato dimostrato anche dai recenti attentati, il terrorismo internazionale rappresenta la nostra maggiore sfida e per questo occorre affinare sempre di più la collaborazione tra gli Stati", ha dichiarato il ministro Lamorgese. Nel corso dell’incontro con l’omologo kosovaro, la responsabile del Viminale ha dunque posto l’accento sulle "positive esperienze" già avviate anche tra Italia e Kosovo nel campo della cooperazione antiterrorismo.(Com)