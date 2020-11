Kosovo: ministra Esteri Haradinaj, accordo su strada a Decani fa superare inutile stallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri kosovara Meliza Haradinaj si è detto lieta dell'accordo per la costruzione della strada tra Decani e Plave dopo il superamento di un lungo "inutile stallo". Scrivendo su Twitter, la ministra ha ringraziato il sindaco di Decani Bashkim Ramosaj, l'ex premier kosovaro Ramush Haradinaj "per la determinazione", l'ambasciatore italiano a Pristina Nicola Orlando "per la mediazione attiva" e i paesi del Quintetto per il Kosovo e l'Unione europea per il sostegno. Nel corso di un recente incontro del Consiglio di attuazione e monitoraggio (implementation and monitoring council (Imc) è stata approvata un'intesa per la riabilitazione delle strade nel comune di Decani, nel rispetto delle norme rilevanti del Kosovo sulla protezione delle Zone speciali del 15 giugno 2008. Secondo quanto riportato da una nota stampa, l'intesa include lo sviluppo simultaneo sia di uno svincolo internazionale esterno alla Zona di protezione speciale sia di una strada locale all'interno della Zona speciale attorno a Decani. (segue) (Kop)