Serbia: presidente Vucic e ambasciatori Quintetto, focus su regione e dialogo con Pristina

- Il presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi un incontro con gli ambasciatori dei Paesi del Quintetto (Italia, Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito). Secondo una nota della presidenza serba, all'incontro era presente anche il capo della delegazione europea a Belgrado. I temi al centro della riunione sono stati il proseguimento del dialogo tra Belgrado e Pristina, il vertice tenuto a Sofia il 10 novembre nell'ambito del Processo di Berlino, il processo di integrazione europea della regione, nonché la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Particolare attenzione nei colloqui è stata dedicata al percorso europeo della Serbia e agli ulteriori passi per rafforzare la cooperazione e il partenariato con gli Stati del Quintetto in tutte le aree di comune interesse. Vucic ha ringraziato gli ambasciatori il capo della delegazione Ue per il loro forte sostegno alla prosecuzione del dialogo tra Belgrado e Pristina, nonché per aver espresso ottimismo sul fatto che il dialogo darà risultati chiari e positivi per i cittadini di tutti i Paesi dei Balcani occidentali. (segue) (Seb)