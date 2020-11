Italia-Regno Unito: colloquio tra Di Maio con esponenti governo britannico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto oggi colloqui con il segretario di Stato britannico per gli Affari Esteri, il Commonwealth e lo Sviluppo, Dominic Raab, e con la segretaria di Stato al Commercio internazionale, Elizabeth Truss. Al centro delle consultazioni, la comune volontà di garantire una efficace partnership strategica tra Italia e Regno Unito anche nell’era post-Brexit, a partire dal rafforzamento dei meccanismi di consultazione tra i rispettivi ministeri degli Esteri. Lo riferisce una nota della Farnsina. Come sottolinea la Farnesina, il 2021 sarà un anno intenso per la collaborazione italo-britannica: la Presidenza italiana del G20 e quella britannica del G7 forniranno l'opportunità per concentrarsi sulla risposta globale alla pandemia e il rafforzamento dei sistemi sanitari. In questa prospettiva, è stata sottolineata da entrambe le parti l’importanza di una forte cooperazione per sostenere la ricerca sui vaccini e di assicurare una gestione ordinata degli spostamenti internazionali, basata su dati epidemiologici obiettivi e aggiornati. Nell'ambito della difesa dell'ambiente e della lotta al cambiamento climatico, Roma e Londra lavoreranno insieme per il successo del Climate Ambition Summit di dicembre e co-presiederanno la Cop26. Con riferimento alle future relazioni bilaterali, il ministro Di Maio ha ribadito l’aspettativa che sia garantito il pieno rispetto di tutti i diritti dei cittadini italiani ed europei residenti nel Regno Unito. Allo stesso modo, Di Maio ha assicurato l'impegno dell’Italia per la completa attuazione delle disposizioni dell’Accordo di recesso dall'Unione Europea, a tutela dei diritti acquisiti dei cittadini britannici residenti nel nostro Paese. (segue) (Res)