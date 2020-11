Perù: presidente ad interim Merino designa nuovo gabinetto governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ad interim del Perù, Manuel Merino, ha designato oggi il nuovo gabinetto di ministri incaricato di transitare il paese fino alle elezioni generali di aprile del 2021 dopo la rimozione dell'ex presidente Martin Vizcarra. Tra i nomi in risalto del governo guidato dal primo ministro Antero Flores Araoz, tre ex ministri del governo del presidente destituito Pedro Pablo Kuczynski: José Arista, che dopo aver fatto parte del governo della "riconciliazione" assumerà adesso la guida del ministero dell'Economia, Fernando D'Alessio, al dicastero dell'Educazione, e Jaime Salinas, alla Sanità. Agli Interni ritorna l'ex tenente generale della polizia nazionale Gaston Rodriguez, già ministro per un breve tempo tra aprile e giugno di quest'anno. Alla Difesa andrà Walter Fernando Chavez Cruz, consigliere dell'ex primo ministro Walter Martos, mentre al ministero del Lavoro è stato convocato Juan Sheput, titolare dello stesso dicastero sotto la presidenza di Alejandro Toledo. L'ex procuratore generale Delia Munoz assumerà la guida del ministero di Giustizia. (segue) (Res)