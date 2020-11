Scuola: sindaco Viterbo, da martedì tamponi agli alunni secondarie primo grado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà lo stesso personale sanitario che dalle ore 9 alle ore 13 del martedì, giovedì e venerdì si recherà negli istituti scolastici di istruzione secondaria di primo grado per effettuare i tamponi ai ragazzi autorizzati. Le scuole stanno già provvedendo ad acquisire le necessarie autorizzazioni firmate da entrambi i genitori per poter effettuare tale tipo di controllo sugli alunni. Un controllo di questo genere - spiega il sindaco di Viterbo - che vorrei estendere anche ai più piccoli della materna e della primaria, sono certo andrà a garantire una maggiore tranquillità alle famiglie degli studenti, permetterà di lavorare nella massima sicurezza all'interno delle scuole e ancor più ci offrirà una fotografia chiara, certa e reale di quella che è la situazione tra gli studenti in termini di contagi", conclude. (Com)