Lombardia: Salvini (Lega) esclude rimpasto giunta, adesso non abbiamo tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nel corso della registrazione di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1, ha assicurato che non ci saranno rimpasti nella giunta della Lombardia e che non si sta pensando alla sostituzione dell'assessore al Walfare, Giulio Gallera. "In questo momento vogliamo solo offrire sevizi ai cittadini: non abbiamo tempo per occuparci di rimpasti", ha chiarito il segretario della Lega. (Rin)