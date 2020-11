Credito: Intesa Sanpaolo, accordo integrativo per cessione di filiali a Bper Banca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo sulle azioni ordinarie di Ubi Banca e tradottasi nell’acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo del controllo totalitario di Ubi Banca il 5 ottobre scorso, un comunicato informa che oggi è stato concluso un accordo integrativo dell’accordo vincolante, reso noto il 17 febbraio 2020, sottoscritto da Intesa Sanpaolo con Bper Banca in merito alla cessione di un ramo d’azienda costituito da un insieme di filiali del Gruppo risultante dall’operazione e dai rispettivi dipendenti e rapporti con la clientela. Con tale accordo integrativo, è stata completata l’identificazione delle filiali e sono state individuate le persone da includere nel ramo. (segue) (Com)