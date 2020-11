Coronavirus: Usa, governo federale stringe accordo con farmacie per distribuire vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha raggiunto accordi con le farmacie di tutto il paese per distribuire gratuitamente un vaccino contro il coronavirus quando sarà disponibile. Lo riporta il sito "The Hill". Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (Hhs) ha detto che il programma raggiungerà il 60 per cento delle farmacie in ogni Stato e territorio statunitense come Portorico, incluse le principali catene e le farmacie indipendenti per raggiungere le aree tradizionalmente poco servite. Il segretario dell'Hhs, Alex Azar, ha dichiarato che la maggioranza degli statunitensi vive nel raggio di cinque miglia da una farmacia, quindi il nuovo accordo è volto a garantire che ogni persona abbia accesso al vaccino anti-Covid. Inizialmente si prevede tuttavia che le forniture di un vaccino saranno estremamente limitate. Gli Stati li distribuiranno a gruppi prioritari come i primi soccorritori e gli operatori sanitari in prima linea. (Nys)