Usa-Cina: Pompeo condanna la risoluzione di Pechino su Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano fermamente la risoluzione sul "patriottismo" approvata dal Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo l'11 novembre, che ha squalificato quattro membri del Consiglio legislativo di Hong Kong per aver esercitato il loro mandato di legislatori. "Questa risoluzione calpesta il diritto del popolo di di scegliere i propri rappresentanti eletti ed espone ulteriormente il palese disprezzo di Pechino per gli impegni internazionali assunti", si legge in una nota del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che accusa la Cina di avere "eliminato quasi tutta l'autonomia promessa a Hong Kong". "Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con i nostri alleati e partner in tutto il mondo per difendere i diritti e le libertà del popolo di Hong Kong e per denunciare l'abietto fallimento di Pechino nell'onorare i suoi impegni", si legge nel comunicato. (Nys)