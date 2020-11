Roma: Calabrese (M5s) a Calenda, investi meglio tuo tempo, trasporto pubblico non è per te

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda investi meglio il tuo tempo, il trasporto pubblico non è roba per te". Lo scrive su Facebook Pietro Calabrese (M5s), assessore ai Trasporti di Roma Capitale. "Te lo abbiamo già spiegato, evita di andare in giro a raccontare sempre le solite frottole. Studiati questo semplice passaggio: Atac la volevano privatizzare i tuoi compari del Pd che vorresti riportare al governo della Capitale. Virginia Raggi l’ha mantenuta pubblica evitando di fare nuovi debiti e pagando quelli ereditati - sottolinea l'assessore Calabrese -. Abbiamo rimesso a posto i bilanci, anno per anno, per la prima volta nella storia di Atac. Questo significa anche ripagare i debiti senza gravare sulle tasche dei romani. Pensa, sempre fra le cose mai fatte negli ultimi decenni, la sindaca è riuscita anche a sostituire oltre metà della flotta - aggiunge - la cui età media non era 9 anni come affermi ma 14, perché la maggior parte al nostro insediamento aveva quasi 20 anni d’età. I bus elettrici che ti aveva chiesto erano in più rispetto a quelli acquistati. Servivano ad avviare la transizione verde, bus per le linee più corte nel centro storico. Era facile da comprendere. Ma non ci hai messo un euro. Lo stiamo facendo da soli. Stiamo risanando l’azienda pubblica di trasporto più grande d’Europa. Arrivi tardi", conclude l'assessore. (Rer)