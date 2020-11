Alitalia: Fit-Cisl, buon lavoro alla nuova società, bene codice riservatezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro alla newco di Alitalia: alle lavoratrici e ai lavoratori che lavoreranno per la costruzione della nuova azienda e ai nuovi vertici". E' quanto scrive in una nota la Fit-Cisl in relazione alla prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione della società. "Da questo momento – prosegue la federazione - bisogna lavorare al massimo per far ripartire bene l'azienda appena ci saranno le condizioni tecniche e organizzative. La notizia che il vaccino sta per arrivare lascia ben sperare sia per la salute delle persone sia ai fini della ripresa economica e quindi anche del trasporto aereo italiano e mondiale. La cosa più importante è non ripetere gli errori del passato. Nell'immediato, invece ci auguriamo che l'azienda commissariata punti anche sul cargo, candidandosi per trasportare il vaccino dove serve". Infine "accogliamo positivamente l'introduzione di un codice di riservatezza che tuteli l'azienda, evitando fughe di notizie infondate che in passato hanno creato confusione tra i suoi dipendenti", conclude la nota. (Com)