Roma 2021: "Liberare" città in piazza, Ciaccheri "successo per energie migliori"

- Oggi centinaia di persone si sono incontrate e confrontate nella nostra manifestazione di piazza San Silvestro. "Una piazza per niente scontata, ben consapevole delle norme di sicurezza anti Covid che vanno rispettate, ma non potevano essere da ostacolo per mobilitarci". Lo dichiara in un comunicato Amedeo Ciaccheri, portavoce di "Liberare Roma" e presidente Municipio VIII. "Questa non è una piazza di incoscienti, bensì una manifestazione attenta alla sicurezza, che ha voluto tributare un riconoscimento a chi in prima in linea sta salvando la vita a tante e tanti. Noi dobbiamo fare la nostra parte per curare le ferite sociali nella nostra città: Liberare Roma è nata per cambiare le condizioni in cui si trova questa città - aggiunge -. Ci siamo dati appuntamento per immaginare un'altra città possibile: abbiamo raccontato le lingue diverse di questa città, fatta di mille culture e mille identità che eppure ha scordato che fa parte del mondo. Abbiamo lanciato Liberare Roma per rappresentare tutte le voci che hanno parlato qui oggi (dall'attivismo sociale agli operatori della cultura, dai piccoli imprenditori al mondo della cultura) che chiedono diritti e rispetto e insieme siamo al lavoro per organizzare la radicalità sociale che non ha mai smesso di praticare solidarietà di fronte alla crisi - spiega -. Alla coalizione di centrosinistra diciamo che per cambiare Roma, prima dei programmi, serve dimostrare che siamo in mobilitazione di fronte alla sofferenza della città. Da questa piazza faremo altre cento piazze in questa città per ascoltare i bisogni dei romani e delle romane. Ascoltare per decidere insieme soluzioni e battaglie", conclude. (Com)