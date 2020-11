Argentina: inflazione al +3,8 per cento ad ottobre, dato più alto degli ultimi undici mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione ad ottobre in Argentina ha registrato un incremento del 3,8 per cento secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta del livello più alto degli ultimi undici mesi e di una variazione superiore a quella prevista in media dagli analisti di mercato. La variazione complessiva dell'indice dei prezzi al consumatore sui 12 mesi registra invece un +37,2 per cento, mentre l'incremento accumulato dall'inizio dell'anno è del 26,9 per cento. A trainare l'indice al rialzo la voce abbigliamento e calzature, con un +6,2 per cento, alimenti e bevande non alcoliche, con un +4,8 per cento, forniture per la casa, con un +4,6 per cento e trasporti con un +4,4 per cento. Gli aumenti più moderati si riferiscono invece alle voci relative a educazione, con un +0,1 per cento, e comunicazioni con un -0,1 per cento. (segue) (Nys)