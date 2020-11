Serbia: presidente Vucic e ambasciatori Quintetto, focus su regione e dialogo con Pristina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori hanno sottolineato, secondo quanto riferisce la nota, che le dichiarazioni sul mercato regionale comune e l'Agenda verde firmate dai leader della regione al vertice del Processo di Berlino sono state accolte con favore da Bruxelles e nei paesi dell'Ue. Dei buoni legami all'interno della regione, secondo gli ambasciatori, favoriscono la cooperazione dell'Unione con i Balcani occidentali in tutti i settori di interesse comune. Gli interlocutori hanno poi discusso dell'attuale situazione politica in Serbia e sottolineato l'importanza del nuovo programma di governo, che continuerà a perseguire una politica responsabile di stabilità macroeconomica, ulteriore crescita economica, stato di diritto e processo di riforma. In tal senso, ha sottolineato il presidente, l'ulteriore rafforzamento del partenariato e della cooperazione con tutte le istituzioni competenti dell'Unione europea rimane una delle priorità nel prossimo periodo. (segue) (Seb)