Arabia Saudita: Mohammed bin Salman, Paese ha raggiunto risultati senza precedenti in breve tempo (2)

- Il principe ereditario ha ricordato che il governo ha intrapreso un'ampia ristrutturazione per aumentare le entrate non petrolifere e sta lavorando per raddoppiare l’apporto dei settori non petroliferi e diversificare l'economia. "Abbiamo ampliato la spesa pubblica diretta e indiretta dal 2005. Per stare al passo con questo obiettivo e mantenere l'espansione della spesa, il governo, in conformità con il programma Vision 2030, ha intrapreso un ampio processo di ristrutturazione per diversi settori che aumentano le entrate non petrolifere dello Stato e riducendo la dipendenza dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio”, ha sottolineato Mohammed bin Salman. "Guardando a quanto è stato annunciato lo scorso anno per le proiezioni di bilancio 2020, avevano stimato entrate statali pari a 833 miliardi di riyal (22,12 miliardi di dollari), di cui 513 miliardi di riyal (136 miliardi di dollari). Dopo il crollo dei prezzi del petrolio quest'anno, le entrate petrolifere sono effettivamente diminuite a circa 410 miliardi di riyal (109 miliardi di dollari)", ha aggiunto il principe ereditario. “Queste entrate da sole non sono sufficienti a coprire nemmeno la voce salari stimata a 504 miliardi di riyal (134 miliardi di dollari) nel bilancio di quest'anno, oltre alla difficoltà di coprire altre voci di bilancio tra cui spese in conto capitale di 173 miliardi di riyal (46 miliardi di dollari), spese sociali di 69 miliardi di riyal (18,40 miliardi)”, ha aggiunto l’erede al trono, secondo cui ciò significa che il Paese dovrà affrontare quest’anno la recessione economica e la perdita di posti di lavoro. "Se quest'anno non aumentassimo le entrate non petrolifere a circa 360 miliardi di riyal (95 miliardi di dollari) e se rimanessimo ai livelli del 2015 stimati a quasi 100 miliardi di riyal (26,66 miliardi di dollari), dovremmo ridurre gli stipendi dei lavoratori del settore pubblico di oltre il 30 per cento e annullare completamente le indennità e i bonus", ha ammesso l’erede al trono saudita. (segue) (Res)