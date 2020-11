Arabia Saudita: Mohammed bin Salman, Paese ha raggiunto risultati senza precedenti in breve tempo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe Mohammed bin Salman ha anche sottolineato gli sforzi del Regno per combattere la piaga del terrorismo e dell'estremismo: "Il fenomeno dell'estremismo tra noi era dilagante e abbiamo raggiunto una fase in cui miriamo, nel migliore dei casi, a coesistere con questo flagello. Controllarlo è possibile. Ho promesso nel 2017 che avremo eliminato l’estremismo, e abbiamo effettivamente avviato una seria campagna per affrontare le cause e i fenomeni. Entro un anno, siamo stati in grado di eliminare un progetto ideologico realizzato in 40 anni. Oggi l'estremismo non è più accettabile nel Regno dell'Arabia Saudita. I sauditi hanno dimostrato la loro vera tolleranza e il rifiuto di queste idee che erano loro estranee camuffate da religione, e non permetteranno mai che esista tra loro nuovamente”, ha dichiarato l’erede al trono saudita. (Res)