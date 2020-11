Perù: presidente ad interim Merino designa nuovo gabinetto governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso, per parte sua, ha garantito che le elezioni generali si terranno l'11 aprile 2021, come previsto, e ha difeso la decisione di procedere alla destituzione del presidente Martin Vizcarra definendola un atto "democratico e assolutamente costituzionale". In un comunicato il Congresso chiarisce che in mancanza di un vicepresidente, la presidenza viene assunta dal presidente del Congresso Manuel Merino de Lama, che garantisce "elezioni improrogabili l'11 aprile 2021" e una "transizione democratica improrogabile il 28 luglio 2021". Nel comunicato si legge inoltre che "verrà istituito un gabinetto ad ampio raggio", che si concentrerà sulla gestione della pandemia, la riattivazione economica, diritti lavorativi e sociali, educazione e sicurezza. (segue) (Res)