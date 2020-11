Coronavirus: Usa, Chicago impone nuove restrizioni a partire dalla prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Chicago ha annunciato giovedì un ordine di 30 giorni di permanenza a casa che entrerà in vigore la prossima settimana, mentre l'Illinois registra un rapido aumento dei casi di Covid-19. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il sindaco di Chicago Lori Lightfoot, del Partito democratico, ha annunciato l'ordine in una conferenza stampa oggi pomeriggio, dicendo che la città imporrà anche altre restrizioni agli incontri e alle attività pubbliche. "Chicago ha raggiunto un punto critico nella seconda ondata di Covid-19", ha detto Lightfoot. "I passi avanti che abbiamo fatto quest'anno sono stati il risultato della nostra volontà di lavorare insieme", ha aggiunto. "Anche in questo difficile momento, continueremo ad unirci come abbiamo sempre fatto per la nostra città, per fermare l'ascesa che stiamo vedendo, per scrollarci di dosso la stanchezza che stiamo vivendo e per fare la differenza cruciale in quello che sarà il nostro futuro". Le misure, che entreranno in vigore alle 6 di lunedì mattina, esortano i residenti di Chicago a lasciare le loro case solo per attività essenziali, come la scuola o la spesa, a non organizzare riunioni con nessuno al di fuori delle mura domestiche, a evitare tutti i viaggi non essenziali e a non riunirsi di persona con gli amici e la famiglia allargata durante le vacanze come il giorno del Ringraziamento. (Nys)