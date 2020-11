Covid: Boccia, altri 20 mila posti in alberghi per ridurre pressione su ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per allentare la pressione sui pronto soccorso il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha annunciato in un post su Facebook di avere dato a Regioni e Comuni "la disponibilità del governo per aumentare di altri 20.000 posti letto i Covid hotel, su scala provinciale, da destinare ai pazienti asintomatici che non possono stare in casa o i contagiati con pochi sintomi ma che non hanno bisogno di ospedalizzazione". (Rin)