- Alla nave della Ong spagnola Open Arms è stato assegnato il porto di Trapani per sbarcare i migranti salvati in mare in tre diverse operazioni al largo della Libia. Lo scrive su Twitter Radio Radicale, citando fonti del Viminale. A bordo della nave ci sono oltre 200 migranti. L'imbarcazione arriverà a Trapani nelle prossime ore. (Rin)