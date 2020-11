Argentina: inflazione al +3,8 per cento ad ottobre, dato più alto degli ultimi undici mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato sull'inflazione si inserisce in un contesto di una forte pressione svalutativa sul peso che il governo cerca attualmente di contenere con risultati incerti attraverso l'applicazione di severe restrizioni sul mercato dei cambi. Nell'opinione di Guzman, una svalutazione della moneta si riverserebbe inesorabilmente sull'indice dei prezzi e sul potere d'acquisto dei salari, in un contesto economico già fortemente debilitato da tre anni di recessione e dalla pandemia. Lo stesso Guzman, la settimana scorsa aveva ribadito che non c'è nessun pericolo di una svalutazione imminente nonostante le forti pressioni speculative che operano sul mercato finanziario locale. "Ci sono le condizioni per proseguire l'attuale politica cambiaria e non fare una svalutazione", ha dichiarato il ministro. (segue) (Nys)