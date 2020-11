Covid: il Lazio verso una nuova ordinanza, stop a grandi strutture e mercati nei festivi e prefestivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusura delle grandi strutture nei giorni prefestivi e festivi. Secondo quanto si apprende, la Regione Lazio sta valutando in queste ore l'ipotesi di una nuova ordinanza che possa prevedere 3 punti principali: la chiusura nei giorni prefestivi e festivi delle grandi strutture (2.500 mq), fatto salvo generi alimentari, edicole, tabaccai e farmacie. Il secondo pilastro di questo ipotetico provvedimento è quello di chiudere nei festivi i mercati, salvo anche in questo caso i generi alimentari. Nel terzo punto si ribadisce l'obbligo, per le strutture rimaste aperte, di rispettare tutte le regole anti-Covid-19, come il contingentamento e il distanziamento sociale. Secondo fonti "si sta valutando in queste ore il provvedimento il cui spirito è la prevenzione perché la situazione del Lazio non richiede assolutamente una tipologia di ordinanza severa come la chiusura di tutti i negozi. Non c'è questa intenzione". (Rer)