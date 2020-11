Roma 2021: assessore Trasporti, Lega con idee chiare sulla Capitale fa ridere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega con le idee chiare su Roma? Fa ridere. Matteo Salvini è più di un anno che ha le idee talmente 'chiare su sindaco, squadra e futuro' per Roma, che ancora non è stato capace di tirarle fuori". Lo scrive su Facebook Pietro Calabrese, assessore ai Trasporti di Roma Capitale. "Questa è la Lega contro Virginia Raggi. Perché mister 49 milioni non dice che nel suo partito a Roma ha messo gli stessi irresponsabili che l’hanno già disastrata? Prima indossavano solo altre casacche, ma i personaggi sono sempre gli stessi. È un film già visto", conclude. (Rer)