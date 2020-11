Arabia Saudita: Mohammed bin Salman, Paese ha raggiunto risultati senza precedenti in breve tempo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohammed bin Salman ha espresso il suo rammarico per le misure che hanno sospeso alcuni sussidi, precisando che il governo è riuscito comunque a preservare gli stipendi dei dipendenti e la maggior parte delle indennità e dei bonus con spese in conto capitale pari a 137 miliardi di riyal (36 miliardi di dollari), aumentando la spesa per operazioni e manutenzione e sostenendo gli alti costi dell'assistenza sanitaria dovuti alla pandemia, fino a 188 miliardi di riyal (50,13 miliardi di dollari). “Tutto questo ci fa ricordare l'importanza che il Paese non deve ostaggio della volatilità di alcun settore e che la diversificazione dei ricavi è importante per la sostenibilità dello Stato. Su questo stiamo lavorando seriamente attraverso gli investimenti del Fondo di investimento pubblico (Pif) e attraverso il sostegno a nuovi settori come il turismo, lo sport, l'industria, l'agricoltura, i trasporti, lo spazio, l'estrazione mineraria. Oltre a lavorare con il settore privato", ha dichiarato il principe ereditario saudita. “Quando abbiamo iniziato a preparare un programma completo di riforme economiche abbiamo preso un chiaro impegno con il piano Vision 2030 per la percentuale di cittadini con case di proprietà del 5 per cento entro 4 anni”, ha sottolineato l’erede al trono, ricordando che all’avvio del piano la percentuale di cittadini con edifici di proprietà era pari al 47 per cento, con l’obiettivo di raggiungere il 52 per cento nel 2020. “Oggi abbiamo raggiunto il 60 per cento, superando l'obiettivo dell'8 per cento", ha sottolineato l’erede al trono saudita. Il principe ereditario ha affermato: "Non ho dubbi che supereremo nel 2030 l'obiettivo del 62 per cento fissato nel 2015. Saremo uno dei Paesi con i più alti tassi al mondo in termini di case di proprietà”. (segue) (Res)