Arabia Saudita: Mohammed bin Salman, Paese ha raggiunto risultati senza precedenti in breve tempo (4)

- Per quanto riguarda i traguardi raggiunti in questi anni dall’Arabia Saudita nel settore digitale, Mohammed bin Salman ha ricordato che il regno ha raggiunto il primo posto nella competitività digitale a livello dei paesi del G20 e ha guadagnato 40 posizioni nell'Indice delle infrastrutture digitali per le comunicazioni e la tecnologia dell'informazione. Il principe ereditario ha sottolineato inoltre il contributo del Fondo per gli investimenti pubblici (Pif) allo sviluppo dell'economia, affermando: "Il Pif è diventato uno dei principali motori della crescita dell'economia saudita. Siamo stati in grado di raddoppiare le dimensioni del Fondo per gli investimenti pubblici da 560 miliardi di riyal (149 miliardi di dollari) a più di circa 1.300 miliardi di riyal (346 miliardi di dollari), con un ritmo costante verso il raggiungimento dell’obiettivo di 7.000 miliardi di riyal (1.186 miliardi di dollari) come previsto da Vision 2030. Non solo, dalla costituzione del fondo, il tasso di ritorno sull'investimento non ha superato il 2 per cento nel migliore dei casi. Oggi nel Fondo di investimento pubblico non raggiungiamo meno del 7 per cento. Abbiamo investimenti i cui rendimenti hanno superato il 70 per cento e altri hanno superato il 140 per cento. Questo è un cambiamento eccezionale che fornisce allo Stato redditi sostenibili che in passato non esistevano”, ha dichiarato Mohammed bin Salman che ha lodato la riforma del Pif sostenuta da re Salman. Il principe ereditario ha inoltre sottolineato i risultati della lotta alla corruzione nel Paese, osservando che la campagna condotta in questi tre anni ha consentito il recupero di 247 miliardi di riyal (65 miliardi di dollari). (segue) (Res)