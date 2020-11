Usa: Waters, dietrofront sull'allentamento di Trump alla finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata democratico della California, Maxine Waters, ha detto che si batterà per invertire l'allentamento delle regole finanziarie che ha avuto luogo sotto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendo l'elezione di Joe Biden "l'alba di un nuovo paese progressista". Waters ha fatto queste dichiarazioni dopo un'udienza con i massimi rappresentanti di Trump della Federal Reserve, della Federal Deposit Insurance, dell'Office of the Comptroller of the Currency e della National Credit Union Administration. (Nys)