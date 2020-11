Perù: presidente ad interim Merino designa nuovo gabinetto governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto della crisi politica ed istituzionale avviata con la sfiducia a Vizcarra, non si placano le proteste di ampi settori della società civile che hanno indetto nuove manifestazioni anche per la giornata di oggi. Sono infatti ormai tre giorni che i cittadini continuano a scendere in strada contro la destituzione del governo dell'ex presidente Vizcarra e l'insediamento dell'ex presidente del Congresso, Manuel Merino, come nuovo capo dello stato. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rpp" ieri migliaia di persone si sono radunate in piazza San Martín, nella capitale Lima. In attesa delle nuove mobilitazioni previste per oggi la polizia ha bloccato tutti gli accessi al palazzo di governo, dove si è tenuto il giuramento dei ministri che compongono il gabinetto del nuovo primo ministro Antero Flores Araoz. (segue) (Res)