Perù: presidente ad interim Merino designa nuovo gabinetto governo (3)

- L'ex ministro della Difesa peruviano, Araoz, ha giurato ieri come primo ministro del presidente ad interim Manuel Merino, entrato in carica dopo la destituzione di Martin Vizcarra. Flores Araoz, 78 anni, è stato presidente del Congresso (2004-2005) e ministro della Difesa (2007-2009) durante la presidenza di Alan Garcia. In dichiarazioni rilasciate all'emittente "Rpp" prima del suo insediamento, il premier ha garantito che quello del presidente ad interim Manuel Merino sarà un governo di transizione durante il quale non ci saranno "esperimenti". "Si tratta di un governo di transizione, dobbiamo migliorare le condizioni in cui lo abbiamo ricevuto per consegnare un paese in ordine", ha dichiarato. "Non siamo nel migliore dei mondi, abbiamo una crisi economica molto forte, una disoccupazione galoppante e una crisi sanitaria. Non è il momento migliore per fare esperimenti". (segue) (Res)