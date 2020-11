Covid: Comune Lenola, nuova ordinanza, stop assembramenti e consumo vicino a locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Stop agli assembramenti e al consumo vicino ai locali. E' quanto prevede una nuova ordinanza firmata oggi dal sindaco di Lenola, provincia di Latina, Fernando Magnafico. "Guerra senza quartiere agli assembramenti e alle fonti di rischio contagio da Covid-19 su tutto il territorio comunale", si legge in una nota. All'interno del provvedimento "il divieto di stazionamento e limiti stringenti all'attraversamento delle due piazze più frequentate del borgo, Piazza Cavour e Largo Caduti Civili di Guerra". Entrambe resteranno aperte solo "per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private" o "per il deflusso dall'area". Inoltre, scatta il divieto "di consumazione sul posto e nelle adiacenze (raggio di 150 metri dall'ingresso dell'esercizio) di alimenti e bevande acquistati per asporto. Obbligo fino al 31 gennaio 2021 di indossare la mascherina su tutto il territorio comunale senza limiti di orario, con l'esclusione solo dei bambini sotto i 6 anni e di quanti ne siano esentati per motivi certificati di incompatibilità. Con l'avvertenza che sul rispetto dell'ordinanza, trasmessa a prefettura e questura di Latina, nonché al comando dei carabinieri di Lenola, al commissariato di Fondi e al comando di polizia locale comunale, vigileranno le forze dell'ordine".