Covid: Comune Lenola, nuova ordinanza, stop assembramenti e consumo vicino a locali (2)

- "Queste misure si sono rese necessarie a seguito del consistente numero di casi positivi registrati nelle ultime settimane in un borgo di poco più di 4 mila abitanti come il nostro. Al momento, i positivi conclamati sono 46, ma il numero continua, anche se in modo lento, a salire: oggi ne abbiamo registrato un altro". Lo dice in una nota il sindaco di Lenola. Il pensiero del sindaco va poi alla famiglia di un concittadino che proprio ieri è mancato a causa del Covid-19: "Un lutto che colpisce tutta la cittadinanza e che ci addolora nel profondo. Non c'è differenza di età quando si parla della vita di una persona. Anzi, i nostri anziani sono stati le colonne su cui si è potuto costruire il nostro presente", sottolinea Magnafico. Rispetto alla chiusura delle scuole, prevista al momento fino al prossimo 20 novembre, il sindaco aggiunge che "nei giorni scorsi ho inviato una comunicazione ufficiale via Pec alla Asl per chiedere delucidazioni precise rispetto a quanto attualmente previsto per le scuole. Comprendo che il momento attuale sia particolarmente critico. Auspico comunque di ricevere da parte dei dirigenti una comunicazione nei prossimi giorni". Sul fronte scolastico "ieri è arrivata la prima buona notizia riguardo al focolaio del plesso dell'infanzia di via della Mola: abbiamo avuto notizia della prima bambina che si è negativizzata. Dobbiamo tenere duro e continuare a rispettare le misure di distanziamento interpersonale e di limitazione delle uscite: le prossime settimane saranno decisive per scongiurare guai peggiori. Con il numero di positivi attuali - conclude Magnafico - occorre girare il meno possibile". (Com)