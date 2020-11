Etiopia: Amnesty International, decine di civili uccisi in un massacro nella regione del Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amnesty International ha denunciato che decine di civili sono stati uccisi in un "massacro" nella regione del Tigrè in Etiopia, attribuito alle forze che appoggiano il partito al governo locale. Secondo quanto riferisce l’organizzazione non governativa in una nota, il "massacro" è il primo incidente riportato di vittime civili su larga scala nel conflitto esploso nelle scorse settimane tra il partito al governo regionale, il Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) e il governo del primo ministro Abiy Ahmed, vincitore del Premio Nobel per la pace nel 2019. "Amnesty International può confermare oggi che decine, e probabilmente centinaia, di persone sono state accoltellate o uccise a colpi di arma da fuoco nella città di Mai-Kadra (May Cadera) nella zona sud-ovest della regione del Tigrè in Etiopia la notte del 9 novembre", si legge nella nota. Amnesty ha riferito di avere "fotografie e video verificati digitalmente di cadaveri nelle città o trasportati in barella". I morti "avevano ferite da armi da taglio come coltelli o machete. Testimoni hanno detto che l'attacco è stato effettuato dalle forze legate al Tplf dopo una sconfitta per mano dell'esercito etiope, anche se Amnesty ha riferito di non avere una conferma ufficiale sui responsabili delle uccisioni.(Res)