- "Dopo averne fatti ben 38 Conte faccia un ennesimo decreto per superare il divieto di fare tamponi in farmacia". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della registrazione di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera. "Fortuna che ci sono sindaci e governatori che fanno quello" che il governo non fa, ha aggiunto. (Rin)