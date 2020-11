Roma: Salvini, Bertolaso è figura che mi piace e che conosce città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Guido Bertolaso "ho avuto modo di confrontarmi in Lombardia" durante l'emergenza "ed è una persona molto concreta, un uomo del fare. E' una figura che mi piace molto". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto a chi gli chiedeva della figura di Guido Bertolaso come candidato sindaco del centrodestra a Roma. "Non ho motivi per sponsorizzare questo o quello" come candidato ma, ha aggiunto Salvini, Bertolaso ha "gestito il Giubileo e già conosce la città". (Rin)