Libia: portavoce Onu, offriremo sostegno necessario per tenere elezioni entro 18 mesi

- Le Nazioni Unite forniranno tutto il supporto necessario alla Libia per lo svolgimento di future elezioni presidenziali e parlamentari entro 18 mesi. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric. Ieri l'inviato speciale delle Nazioni Unite e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Stephanie Williams, ha annunciato che i partecipanti al Forum sul dialogo politico libico a Tunisi avevano deciso di tenere le elezioni generali entro 18 mesi. "Offriremo tutto il sostegno necessario ai libici", ha sottolineato Dujarric. "Le discussioni ovviamente sono ancora in corso, ma noi saremo pronti per accompagnare i libici e valutare esattamente quali sono i bisogni per le elezioni". L'Unsmil ha anche annunciato che i partecipanti al forum avevano concordato una road map per un periodo di transizione durante il quale sarebbero stati creati un governo ad interim e un consiglio presidenziale.(Res)