Usa: il consulente di Trump Lewandowski positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo statunitense Corey Lewandowski, un consulente senior della campagna di rielezione del presidente Donald Trump, è risultato positivo al coronavirus oggi, ma si sente bene, secondo quanto riportato dal sito "Politico". Lewandowski si è recato in vari Stati per promuovere le contestazioni legali della campagna per i risultati delle elezioni presidenziali, ma ha trascorso gli ultimi giorni a Philadelphia, dove crede di poter aver contratto il virus da un numero indefinito di persone. (Nys)