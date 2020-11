Covid: M5s, in Campania situazione preoccupante, servono misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Affari sociali hanno voluto sottolineare che "la situazione in Campania è preoccupante. C’è bisogno di un costante monitoraggio e di azioni in grado di contenere l’impennata dei contagi. La Regione - si legge in una nota - in questo senso ha sempre rivendicato una maggiore autonomia rispetto alle decisioni del governo, ma visti i risultati è evidente che le azioni messe in campo non sono affatto sufficienti o sono in netto ritardo. Quando il problema riguarda le province di Caserta, Salerno e Napoli, significa che l’intera regione è coinvolta e bisogna agire". "I cittadini - proseguono - non hanno bisogno di polemiche strumentali che hanno il solo fine di colpire questo governo, hanno bisogno invece di misure importanti come ad esempio la piena attivazione delle Usca". “Aggiungiamo che serve, come chiediamo da tempo ma senza ricevere una reale risposta da parte del presidente De Luca, una leale collaborazione che coinvolga tutti i livelli istituzionali sia regionali che nazionali. Rifiutare tra l’altro l’aiuto del governo è gravissimo. Il presidente De Luca - si legge ancora - dovrebbe dare risposte puntuali in merito a quanto finora realizzato, sulle misure portate avanti e su quanto sta accadendo in alcuni ospedali della nostra regione. Dobbiamo tutelare la salute dei cittadini e supportare il personale sanitario e socio sanitario per il difficile lavoro che sta portando avanti". (Com)