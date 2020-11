Arabia Saudita: Mohammed bin Salman, Paese ha raggiunto risultati senza precedenti in breve tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita è stata in grado di raggiungere risultati senza precedenti in un breve periodo di tempo. Lo ha dichiarato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, in un discorso rivolto al Consiglio Shura. L’erede al trono saudita ha affermato che il regno ha raggiunto importanti traguardi di crescita negli ultimi tre anni, esprimendo ottimismo su una ripresa dell’economia una volta che sarà terminata l’emergenza legata alla pandemia di Covid-19. Nel suo discorso, Mohammed bin Salman ha aggiunto che il regno desidera affrontare la disoccupazione, sottolineando come la priorità sia quella aumentare i posti di lavoro. "Nonostante la pandemia, e in termini relativi con i nostri partner nel G20, siamo considerati uno dei dieci migliori Paesi che ha affrontato le conseguenze economiche della pandemia di coronavirus. Siamo ottimisti sulla ripresa una volta terminata la pandemia. L’Arabia Saudita è risultata uno dei Paesi del G20 con una crescita più rapida del Pil non petrolifero nei prossimi anni”, ha sottolineato Mohammed bin Salman. (segue) (Res)