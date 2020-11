Roma 2021: Calenda, non privatizzerei Atac, va rilanciata e gestita da manager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non privatizzerei Atac: così com'è non la compra nessuno. Va rilanciata e va fatta gestire a un manager, facendo un accordo con i sindacati". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma e leader di Azione, Carlo Calenda, ospite a Radio Capital. "La Raggi nei primi anni voleva comprare solo autobus elettrici, ma sono autobus che non possono fare lunghi tratti perché vanno ricaricati - ha aggiunto Calenda -. Il progetto non era pragmatico. Ci sono 9 anni su autobus, e sui tram 33. Le metropolitane di Roma non hanno fatto revisione generale. C'è rischio che si ferma tutto. C'è carenza gestionale di proporzioni che nessuna città al mondo sperimenta", ha concluso. (Rer)