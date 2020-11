Roma: Città metropolitana, accelerare tempi lavori su via Traiana a Segni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Richiesta agli uffici tecnici di accelerare i tempi dei lavori per tentare una riapertura a senso unico alternato della Via Traiana. E' quanto emerso questo pomeriggio da un incontro, in modalità on line, tra il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Teresa Zotta, il sindaco e il vicesindaco di Segni, Piero Cascioli e Renato Cacciotti, i consiglieri metropolitani Carlo Caldironi, Mario Cacciotti, Giulio Cacciotti e Pierluigi Sanna e l'ingegnere Giampiero Orsini capo dipartimento della Viabilità dell'ente metropolitano. "Il confronto si è concentrato per trovare soluzioni rapide riguardanti la via Traiana e la frana che da circa un anno impedisce la fruizione da parte dei cittadini di Segni e di tutto il territorio circostante. In questi giorni inizieranno le indagini geologiche necessarie non solo per risolvere i problemi legati alla percorribilità della strada e al rispristino della zona interessata dalla frana, ma anche alla sicurezza e al contenimento del deflusso delle acque". Lo rende noto la Città metropolitana di Roma, spiegando che "si è concordato all'unanimità di chiedere agli uffici tecnici di accelerare i tempi dei lavori per tentare una riapertura a senso unico alternato della via Traiana, mettendo in sicurezza la parte rimasta fruibile dalle vetture. Si è anche deciso di avviare entro dieci giorni un lavoro complessivo di canalizzazione delle acque meteoriche che incrementerebbero la portata della frana. "Le preoccupazioni condivise da tutti i partecipanti riguardanti la via Traiana e la Sp 22 saranno valutate in questi giorni dal vice sindaco Teresa Zotta e dagli uffici di Città metropolitana, che saranno poi comunicati in una riunione aggiornata alla fine di questo mese. Il vicesindaco metropolitano, lavorando assieme a tutti gli amministratori presenti, garantirà la massima attenzione a questa problematica, per assicurare alla comunità di Segni lo stesso impegno riservato a tutti i Comuni del territorio metropolitano", conclude la nota. (Com)