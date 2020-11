Covid: Macron a Forum di Parigi sulla Pace, in lotta è necessaria cooperazione e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dinnanzi alla "sfida planetaria" del coronavirus abbiamo una responsabilità comune di cooperazione e di solidarietà internazionale. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, aprendo con un videomessaggio la sessione del Forum di Parigi sulla Pace dedicata al dispositivo Act-A, che coordina la distribuzione equa degli strumenti di lotta contro il coronavirus, che si tratti di diagnosi, di trattamenti o di vaccini. Questa "è la migliore delle strategie contro questo virus che non conosce frontiere", ha detto Macron. "Insieme abbiamo messo in atto il dispositivo Act-a con l'ambizione di inserirci in un approccio di bene pubblico mondiale" in modo da "permettere un accesso per tutti a questi strumenti di lotta contro questa pandemia", ha aggiunto il capo dello Stato francese spiegando che i risultati ottenuti fino ad oggi "sono impressionanti". Macron ha poi annunciato un contributo da parte della Francia di 100 milioni di euro destinati a Covax, la struttura globale per un accesso universale ed equo ai vaccini anti Covid. Parigi contribuirà inoltre con 50 milioni di euro supplementari alle attività dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "Ma le risorse pubbliche non basteranno, dobbiamo mobilitare nuove fonti di finanziamento facendo appello alla solidarietà di tutti. Il settore provato e i più ricchi di questo pianeta hanno un'opportunità storica per rispondere a questo appello", ha concluso il presidente francese. (Frp)