Veneto: Pellicani (Pd), ex sindaco Eraclea (Ve) condannato in primo grado, emersa collusione con malavita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sentenza della prima parte del maxi-processo per mafia che si svolge in Veneto, celebrata con rito abbreviato, conferma in pieno la tesi della Procura. In particolare, la condanna dell'ex sindaco di Eraclea Graziano Teso per concorso esterno in associazione mafiosa è la dimostrazione dell'esistenza di un legame stretto tra politica e Camorra nel Veneto Orientale. Emergono con chiarezza complicità e collusione tra politica e criminalità organizzata, attraverso quell'area grigia che comprende professionisti, imprenditori, bancari, amministratori e finanche rappresentanti delle forze dell'ordine”. Lo ha dichiarato in una nota il deputato dem Nicola Pellicani, componente della commissione Antimafia che ha aggiunto: "Bisognerà attendere i tre gradi di giudizio ma queste prime sentenze sono il risultato di una storia criminale ventennale". (segue) (Ren)