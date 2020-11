Veneto: Pellicani (Pd), ex sindaco Eraclea (Ve) condannato in primo grado, emersa collusione con malavita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Pellicani ha aggiunto: "La condanna di Teso rivela inoltre un quadro inquietante: fin dal 2006, secondo l'inchiesta, l'ex sindaco avrebbe contato sui voti dei casalesi del boss Donadio. Una vicenda che dura da anni, che ha coinvolto anche l'ex sindaco Mirco Mestre. Alla luce di queste prime condanne resta sempre più incomprensibile il mancato scioglimento del Comune di Eraclea, richiesto dal Prefetto”. Infine il parlamentare del Partito democratico ha concluso: “La politica e le istituzioni non possono restare indifferenti. La commissione Antimafia, dopo la missione in Veneto dello scorso anno, ha acceso un altro faro, avviando una serie di audizioni per approfondire il tema della presenza delle mafie in Veneto. A breve sarà audito anche il Prefetto Vittorio Zappalorto”. (Ren)