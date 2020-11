Scuola: Brignone-Grillo (Possibile), Azzolina allontani professore negazionista di Jesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, e la responsabile della campagna "Alla base la scuola", Eulalia Grillo, "è inaccettabile che un docente, per di più di materie scientifiche, rivolga agli studenti un messaggio delirante, che nega il pericolo di contagio di Covid-19. Chiediamo alla ministra dell'Istruzione Azzolina di intervenire con urgenza perché questa persona sia allontanata dalle aule scolastiche". Brignone e Grillo aggiungono, in una nota, che "quello che è accaduto a Jesi è frutto di una vergognosa campagna di negazionismo, che non può essere diffusa da chi ha compiti formativi. Parliamo infatti di un professore di matematica e fisica che ha inviato ai suoi studenti un messaggio su whatsapp in cui negava il pericolo del contagio. Addirittura mettendoli in guardia sulla volontà di inoculare loro un vaccino pericoloso con 'nanoparticelle capaci di interagire con segnali 5G per il controllo della vostra salute'. L'intervento della ministra, quindi, deve essere immediato". (Com)