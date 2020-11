Covid: Arcuri, primi vaccini a chi lavora negli ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le persone che lavorano negli ospedali saranno le prime a cui somministrare il vaccino". A dirlo è stato il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa settimanale sulla gestione dell’epidemia. Per ora "abbiamo pensato che dobbiamo molto in fretta individuare le prime categorie di italiani a cui sarà somministrato il vaccino che andranno ordinate in funzione della loro fragilità e dell'esposizione al virus. Questo - ha aggiunto - a cominciare da chi lavora negli ospedali, che saranno tra i primi, e poi le persone più anziane, più fragili". (Rin)